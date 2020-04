Mit dem Mundschutz ist es so eine Sache … Optisch schürt die Maske Angst, dennoch setzt sie sich immer mehr durch. Also was jetzt? Braucht man die überhaupt? Viele Virologen empfehlen inzwischen, in der Öffentlichkeit tatsächlich einen Mundschutz zu tragen. Fakt ist: Eine 08/15-Maske ohne Filter schützt uns nicht vor der Ansteckung. Wer bereits infiziert ist oder Symptome zeigt, kann das Risiko, den Virus weiterzugeben, mit Mundschutz allerdings um bis zu 70% verringern. Jedenfalls so lange sie noch trocken und nicht «feucht geatmet» ist. Ausserdem fasst sich jemand, der eine Maske trägt, weniger leicht ins Gesicht, ohne es zu merken. Derzeit werden Schutzmasken gerade von Krankenhaus- und Pflegepersonal besonders dringend benötigt. Wer nicht wirklich eine braucht, sollte also auch keine kaufen. Aber vielleicht eine basteln.