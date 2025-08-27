Wie Mikroplastik unseren Körper belastet

Vergiftet durch Kunststoff

Im Labor konnte bereits nachgewiesen werden, dass Plastikfasern sich toxisch auf unsere Lunge, Leber und unser Verdauungssystem auswirken. Klingt nicht besonders prickelnd? Es wird noch schlimmer: Viele Plastikarten enthalten Xenoestrogene. Besonders belastet ist Wasser, dass in Plastikflaschen verpackt wird. Nahrungsmittelverpackungen, Kochgeschirr und Beautyprodukte kommen aber häufig ebenfalls nicht ohne aus. Der chemisch hergestellte Stoff wirkt sich ähnlich wie natürliches Östrogen auf unseren Körper aus und bringt so unseren Hormonhaushalt durcheinander. Bereits geringe Mengen können Krankheiten verursachen, das Krebsrisiko erhöhen und einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben – und zwar für Frauen wie Männer. Zwei Studien konnten einen verminderten Wuchs von Föten im Mutterleib aufzeigen. Eine neue Untersuchung gibt ausserdem Grund zur Annahme, dass hohe Werte im Blut direkt mit Problemen, schwanger zu werden, zusammenhängen. Und auch auf einen negativen Einfluss auf die Spermaqualität weisen die Forscher*innen hin.