6 quälende Mundschutz-Fragen, beantwortet

Offiziell entschieden ist bis heute nichts und trotzdem: Das Tragen von Schutzmasken im Alltag ist mittlerweile alles andere als ein absurdes Zukunftsszenario. Spätestens seitdem der Bund am vergangenen Freitag bekannt gab, dass Coiffeursalons und Beautystudios ab dem 27. April wieder öffnen dürfen. Denn mit Mindestabstand ist hier nichts. Es müssen also Schutzmasken her. Gesundheitsminister Alain Berset schliesst auch eine Pflicht beim Supermarktbesuch – wie sie in Österreich existiert – nicht aus. Da drängt sich uns eine Frage auf. Okay nein, eigentlich sind es gleich mehrere. Geht euch auch so? Hier gibts die wichtigsten Antworten.