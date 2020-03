Zäh, diszipliniert, belastbar: Diese Eigenschaften machen Läufer aus. Daniel Koch, 64, Leiter Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit BAG, ist einer von ihnen. Ob Halb marathon am Aletschgletscher, Jungfraumarathon in Interlaken oder Switzerland Marathon light in Sarnen – er hat sie in den letzten Jahren alle absolviert und lief in der Kategorie «Männer 60» auch schon unter die Top 4. «Ich ziehe kürzere Strecken vor. Beim Marathon leide ich», sagt er.