Der Unterschied zwischen Allergie und Covid-19

Es war einmal ein junger Sommer. Jahrzeeehnte ist der her, mein Alter betrug sich noch auf eine einstellige Zahl (hach, das waren noch Zeiten), ich war in etwas luftig Kurzes gesteckt worden, hopste kross-braungebrannt durch die Ferien-Landschaft – und Papa nieste in einer Tour. Das wollte mir einfach nicht einleuchten. Wieso zur Hölle war der erkältet? Mitten im Sommer?! Die Blumen seien schuld, aha. Die spinnen, die Erwachsenen.