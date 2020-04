Ist praktisch, schliesslich klopft der Sommer schon ziemlich penetrant an die Tür. Lange Silhouetten, die ein frisches Lüftchen unter den Stoff huschen lassen, tragen dazu bei, dass man ein Ensemble dieser Art bald nicht mehr ausziehen möchte. Das Spiel mit den Geschlechtern – knabenhafter Schnitt an weiblicher Magie – beherrscht man laut Runway dann, wenn man unterm Anzug das Darunter weglässt. Schlüpper unter den Shorts sind erlaubt, sonstiges unterm Blazer laut High Fashion eigentlich nicht. Irgendwo auf der Skala zwischen Ernsthaftigkeit und Spass verortet fahren wir also bald wieder ins Büro. Dann vielleicht mit einem T-Shirt unter der Jacke. Man möchte ja niemanden verstören. Und High Fashion verstehen die Wenigsten.