Es gibt ein bestimmtes Unterhosen-Modell, das rechtfertigt man gerne mit der Entschuldigung «Waschtag»: den guten alten Baumwoll-Slip. Dank der French Girls könnte das bequeme Höschen jetzt zu neuem Ruhm gelangen. In einem Interview mit Who What Wear hat Camille Rowe nämlich verraten, dass genau dieser Slip mit der Extraportion Stoff der Favorit von ihr und ihren französischen Freundinnen ist.