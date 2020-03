So kämpft die Modeindustrie gegen das Coronavirus

Hilfe in Frankreich und Italien

Drei Millionen Atemschutzmasken aus China hat Kering dem französischen Gesundheitssystem via Twitter versprochen, ausserdem seien die Teams von Balenciaga und Saint Laurent in Paris bereits dabei, selbst in Produktion zu gehen. Gucci allein wird ausserdem mehr als eine Million Masken und 55’000 medizinische Overalls zu Verfügung stellen, nachdem die Toskana in einem Aufruf nach Hilfe gefragt hatte. Laut Informationen auf der Website wurden bisher ausserdem diverse Geldspenden getätigt. Und bevor ihr euch jetzt Sorgen macht: Der Gründer der Firma, François Pinault und sein Sohn und CEO François-Henri Pinault sind Multimilliardäre – zu sehr zu schaffen machen, sollten ihnen die Ausgaben also nicht.