Velo-Looks: Sicher und modisch ans Ziel kommen

Sich im Bus und Tram der Gefahr einer Covid-Ansteckung aussetzen? Für viele Schweizer*innen kommt das momentan nicht infrage. Und warum auch? Grösstenteils spielt das Wetter ja mit, um mit dem Velo geschwind ans gewünschte Ziel zu fetzen. Und so radeln auch wir momentan ins Office, die Badi, zum Picknick in den Park. Einziger Haken: Auch, wenn die Scandi Girls auf den Fashion Weeks immer so galant mit ihren wallenden Kleidern hin und her schweben, so wirklich sicher ist das Ganze nicht. Als grösster Feind des langen Saums stellt sich bei uns nämlich gerade die Fahrradkette heraus. Egal, ob Maxikleid oder Flared Jeans, wollen wir, dass der Stoff nicht schon nach 100 Metern komplett voller Schmiere ist (den Fleck muss man erst mal wieder rausbekommen), müssen wir entweder gut krempeln oder den Stoff mit einem Haargummi hochschnüren. Das nervt nicht nur, verheddert sich etwas in der Kette, kann das für uns auch schnell gefährlich werden. Deshalb haben wir mal eben genauso geschwind überlegt, wie wir sonst radeln, was wir stattdessen auf dem Velo tragen können – und das ohne dabei in puncto Look einbüssen zu müssen.