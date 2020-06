2. Klassiker dürfen Pause machen

Wer für den Weg an Strand oder See schon den obligatorischen Strohhut in der Hand hat, kann den heute gerne mal zu Hause lassen. Stattdessen versuchen wir uns mal an der Lässig-Variante à la Hunziker und schnallen uns einen Visor um das sonnen-bebrühtete Haupt. Creme mit ausreichend SPF natürlich trotzdem nicht vergessen!