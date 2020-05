Wie sicher ist es, jetzt schwimmen zu gehen?

Safe swimming?

Okay, vorausgesetzt, wir halten uns an den Abstand, alle weiteren Massnahmen und kühlen uns bei sommerlichen Temperaturen etwas ab: Wie sicher ist es aktuell überhaupt, Schwimmen zu gehen? Nun: Zumindest das Wasser selbst stellt keine Gefahr dar. In Chlorwasser werden Keime abgetötet, im See oder Fluss verteilen sie sich so weit, dass sie für gesunde Menschen nicht mehr gefährlich sind. Das Risiko, das trotzdem bleibt: Im Wasser oder auf dem Weg dahin kommen einem andere Menschen schnell mal zu nahe. Und auf Schutzmasken können wir in der Badi natürlich nicht zählen. Es könnte also auch bei wenigen Menschen eng werden. Und das ist ein Problem: Das Einhalten der Sicherheitsabstände in den Einrichtungen kann rein rechtlich zwar laufend kontrolliert werden, ein MUSS ist das aber nicht. Und auch die gemeinsamen Umkleideräume, Duschen und WCs geben vielen Experten zu denken. Das Sportamt der Stadt Zürich empfiehlt, möglichst zu Hause zu duschen, um zu nahen Kontakt zu anderen zu vermeiden.