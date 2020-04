Warum wir jetzt im Lockdown-Bad abtauchen wollen

2. Bereitet euch vor

All ihr, die ihr schon seit Jahren diverse Salze, Öle und Badebomben eingängiger Beauty-Marken hortet: This is your time to shine! Das Lockdown-Bad funktioniert nicht mit ein bisschen schnödem Duschgel. Lasst das Wasser glitzern und/oder Pink werden und nach Rosen duften, stellt Kerzen auf, holt euer liebstes Buch raus und macht den Wein auf, den ihr für eine besondere Gelegenheit aufgehoben habt, denn hier ist sie! Wer die Extrameile gehen will, bestellt eine Badewannenablage und zupft ein paar bunte Blütenblätter ins Wasser, legt eine Körperbürste oder einen (wasserdichten) Vibrator parat … ihr versteht, worauf wir hinauswollen, oder?