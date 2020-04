Grund für den Tweet, den Mareice Kaiser abgesetzt hat, ist ein politischer. Denn Eltern haben keine Lobby, die sich für sie einsetzt. Für sie werden keine schnellen Lösungen präsentiert oder Fördertöpfe geöffnet. Sie sollen einfach weitermachen, den Schulkindern ohne Wenn und Aber den Unterrichtsstoff einhämmern und – was denn sonst – bitte beste Leistungen im Job bringen. Während in der Schweiz die Kitas nie offiziell geschlossen wurden und die obligatorischen Grundschulen voraussichtlich am 11. Mai wieder öffnen, gibt es bei unserem nördlichen Nachbarn Deutschland nicht so schnell ein Licht am Ende des Tunnels. Der August wird angepeilt, was aber bedeutet, dass Eltern und Kinder noch mindestens drei Monate daheim ausharren müssen.