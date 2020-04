Fertig arbeiten, Kinder abholen, zusammen nach Hause stressen, Abendessen kochen (welches kaum ein Kind wirklich essen will), übermüdete Halbwüchsige vor Dummheiten und Unfällen bewahren, sie in Schlafanzüge manövrieren, ihnen die Zähne putzen, Geschichten vorlesen und dabei die eigenen Augen irgendwie offenhalten, dann ab in die Küche und putzen, die Wohnung aufräumen, schliesslich K. o. auf Sofa sinken – und das alles in einer Zeitspanne von zwei Stunden. So sahen typische Abende vor Corona aus. Jetzt gehen die letzten Stunden des Tages deutlich gemütlicher vonstatten. Immens, wie viele elterliche Nervenfäden so heil geblieben sind.