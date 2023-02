Mit diesen Tipps bleiben weisse Turnschuhe sauber

2. Schmutz einfach wegradieren

Schon mal etwas von Schmutzradierern gehört? Die weissen, festen Schwämme kommen eigentlich in Küche und Bad zum Einsatz (so als Tipp, da kann man sie auch weiterhin gerne benutzen). Aber auch bei punktuellen Verschmutzungen am Sneaker wirken sie wahre Wunder und ersparen uns ausserdem, gleich den ganzen Schuh putzen zu müssen. Alternativ funktioniert Essig auf einem weichen Lappen.