Eure Tabs können viel mehr, als ihr je geahnt habt

Der ultimative Nerv-Flecken Nummer drei lautet Kalk. Der setzt sich nämlich oft so hartnäckig in WC, Dusche und Fugen fest, dass er für uns nahezu unbesiegbar wird. Hätte die eklige Substanz ihre Rechnung nicht ohne unsere Power-Tabs gemacht! In die Toilettenschüssel zum Beispiel einfach zwei davon werfen, die lösen sich im Wasser automatisch auf und erledigen dabei ihren Job. In den Fugen und der Dusche wirkt wieder das Prozedere vom Backofen am besten. Voilà, so funkelt auch das Badezimmer dank des kleinen Haushaltshelfers im Nu und ohne viel Aufwand wie neu.