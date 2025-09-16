Was können Spültabs noch?

Gelbe Flecken auf T-Shirts

Ihr habt es doch bestimmt auch schon erlebt, dass ein ursprünglich strahlend weisses Oberteil sich nach und nach an den Achseln gelb verfärbt hat. Grund dafür sind Schweiss und Deo. Leider bekommt man deren Rückstände gar nicht mal so leicht wieder raus. Aber halt, stopp! Bevor ihr das Shirt verzweifelt in die Tonne werft, probiert doch lieber erst, es mit einem Geschirrspül-Tab zu reinigen. Löst den dazu in Wasser ein wenig auf, reibt den gelblichen Fleck vor der Wäsche mit der Lösung ein und gebt das Shirt samt Tab-Rückständen anschliessend wie gewohnt in die Maschine. Wetten, dass danach nicht nur euer Oberteil wieder wie neu erstrahlt, sondern auch die Trommel?