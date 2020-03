Daneben gilt, was Anfang Woche bereits bestimmt wurde. «Die ganze Bevölkerung muss diese Massnahmen jetzt umsetzen. Jeder einzelne spielt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Virus», mahnte Gesundheitsminister Alain Berset an der Pressekonferenz in Bern. Damit sollen die sozialen Kontakte in der Öffentlichkeit auf ein Minimum reduziert werden. Bereits jetzt müssen Läden, Restaurants und Schulen sowie öffentliche Einrichtungen wie Hallenbäder, Fitnesscenter, Museen oder Theater geschlossen bleiben.