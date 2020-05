Diese Hacks bringen uns mit Maske durch den Tag

Sport mit Bedacht treiben

Wer ins Fitnessstudio will, kommt hier unter Umständen nur mit Maske rein. Das ist wichtig – aber noch anstrengender als im Alltag. Beim Training sollten wir deshalb darauf achten, etwas gelassener an die Sache zu gehen als üblich. Moderates statt intensives Training garantiert, dass wir ausreichend Sauerstoff aufnehmen können. Strengen wir uns an, durchfeuchten die Masken ausserdem viel schneller. Ein Wechselexemplar mitzunehmen, macht deshalb Sinn. Nach 40 bis 60 Minuten solltet ihren euren Mundschutz austauschen. Die sicherste Möglichkeit ist und bleibt aber das Training daheim oder an der frischen Luft – natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand.