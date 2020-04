Wir haben Pause, die Welt atmet auf

2. Weg mit dem CO 2

Gleichzeitig sinken endlich auch die CO 2 -Emissionen. Denn weniger Wirtschaft heisst auch weniger Ausstoss. Carbon Brief, eine englische Website, die sich der Aufklärung in Sachen Klimawandel verschrieben hat, gab bekannt, dass die Emissionen allein in China um 25 Prozent gesunken sind. Auch auf dem Rest der Welt rechnet sie mit den drastischsten Abfällen aller Zeiten. Zu verdanken haben wir das genau den Massnahmen, gegen die wir uns bisher so gesträubt haben: Weniger Konsum und weniger Reisen. Der Flugverkehr in Deutschland etwa ist im Vergleich zum Vorjahr an nur einem Tag um 56 Prozent gesunken.