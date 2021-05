Ab heute leben wir auf Pump

Richtig planen

Ein grosser Negativ-Faktor für unsere Umwelt: Food Waste. Wer plant, was er in der Woche isst, und nur so viel kauft, wie er wirklich konsumieren kann, hilft der CO 2 -Bilanz. Und: Wer Limos und Süssgetränke durch Hahnewasser ersetzt, tut ebenfalls etwas Gutes. Gerade in der Schweiz eine unkomplizierte Möglichkeit, die zusätzlich noch uns persönlich gut tut.