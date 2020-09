Wo und wie wir Kleider für Geflüchtete spenden

Stand Up For Refugees

Die gemeinnützige Organisation ist seit Oktober 2015 im Einsatz und hat seither schon einige hundert Tonnen an Hilfsgütern in die Flüchtlingscamps transportiert. In ihrem Schweizer Lager werden alle Artikel nach Kinder-, Frauen- und Männerkleidung sortiert, bevor freiwillige Helfer sie in Kartonkisten verpacken. Deshalb: Wenn möglich alle Stücke aufgeteilt bringen. Zurzeit befindet sich das Lager von Stand Up For Refugees im Umbau. Geht das Spenden trotzdem? Ja. Via info@sufr.ch können wir uns bei den Zuständigen melden.