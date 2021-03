Mit diesen Schweizer Socken habt ihr nie wieder Blasen

Wer schön sein will, muss nie mehr leiden

SHE-E-O Evelyn Wyss und ihr Brand Opend haben Socken entwickelt, die uns grenzenlosen Tragekomfort an die Füsse zaubern. Mit Open End quasi. Das gilt für Spaziergänge und Laufrunden in Sneakern ebenso wie für Events in Heels. Die Socken sind eng und fühlen sich wie Stützstrümpfe an, wenn man sie überstülpt. Der Stoff, aus dem schmerzfreie Träume sind, besteht aus super-elastischem Garn, das sich so perfekt an den Fuss schmiegt, dass quälende Reibung kaum möglich ist. Keine Reibung bedeutet: keine Blasen.

Das Material ermöglicht es dem Brand zudem, komplett Unisex zu produzieren. Von Schuhgrösse 36 bis 46 passt hier jeder rein, egal ob Mann, Frau oder weder noch. Nach Nähten an den Zehen sucht man zum Glück vergebens, Mesh an der Oberseite lässt Dampf ab. Kleine Rillen an der Sohle unterstützen den Fuss mit leichter Kompression. Optisch ist vom Stützstrumpf wenig übrig: Der Look lenkt uns gedanklich zum Hype-Luxuslabel Off-White und guten alten Tennis-Modellen. Opend is einfach 'ne coole Socke.