Deshalb trägt die Queen jetzt Katzenpullis

Wenn eine weiss, wie Knallfarben gehen, dann ist das die Queen. Das mittlerweile 93 Jahre alte Oberhaupt Englands hat in ihrem Schrank die ganze Palette von Zitronengelb über Electric Blue bis hin zu Feuerrot und zeigt sie ihrem Volk bei öffentlichen Auftritten nur zu gerne. Den Letzten dieser Art hatte sie am vergangenen Sonntag – und zwar ausserhalb ihres üblichen Terminkalenders. In der 68-jährigen Amtszeit der Königin ist das erst das vierte Mal vorgekommen. Grund dafür war die aktuelle Coronakrise, die Folgen für England und der Aufruf an alle, zusammen- und durchzuhalten. Die passende Garderobe? Klar, Grün wie die Hoffnung. Der knallige Ton weckte allerdings nicht nur an die – sondern erinnerte auch an den guten, alten Green Screen. Und das Internet jubelte.