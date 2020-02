Dieser bunte Salat regiert die Fashionwelt

Schleim. Kröten. Viren. Das Übelkeits-Emoji. Geht es um unappetitliche Dinge, illustrieren wir sie liebend gerne in Grün. Vielleicht ist das einer der Gründe, die den Farbton solange aus unseren Kleiderschränken verbannte. Dabei ist er – in all seinen Nuancen – nicht nur perfekt dazu geeignet, unsere Ernährung ausgewogener und gesünder zu gestalten, sondern auch um unsere Looks zu echten Hinguckern zu machen. Von Pistazie über Limette bis hin zu Grünkohl – die Möglichkeiten sind endlos. Das scheint endlich auch die Fashionwelt verstanden zu haben. Seit Beginn des Modemonats schmeisst sich jeder mit Rang und Namen in elegantes Grün. Und wir? Sind inspiriert, es ihnen gleich zu tun. So stylen wir Grün in jeder Abstufung.