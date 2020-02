French Chic hier, Scandi Candy da. Aber was ist eigentlich aus den guten alten Britinnen geworden? Immerhin gab es da mal eine Zeit, in der vor allem Kate Moss, Alexa Chung oder Daisy Lowe als die meistfotografierten Street-Style-Stars galten. Die mögen heute zwar mehr oder weniger von den Strassen verschwunden sein, doch ihre Lieblingsteile blieben – und das auch in unserer Garderobe. Welche britischen Evergreens da genau reingehören? Das wird uns derzeit mal wieder beispiellos an der Londoner Fashion Week vorgemacht.