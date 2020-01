Warum wir alle viel mehr Scandi sein sollten

Weil eine Woche allein – auch wenn es eine Modewoche ist – nur wenig Einfluss auf die Umwelt hat, setzt die Kopenhagen Fashion Week auf ein besonderes Konzept: Ab Januar 2023 müssen Brands, die ihre Kollektion in Dänemarks Hauptstadt zeigen wollen, bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. In sechs verschiedenen Kategorien geht es zum Beispiel um die Materialwahl, die Diversität der Models, das Set-Design oder die Arbeitsbedingungen im Betrieb. Je nach Ist-Zustand erhalten die Brands einen Score, der darüber entscheidet, ob sie das Rennen um einen Slot machen. Nur schon um überhaupt unter die Bewerber zu kommen, müssen sie allerdings 17 Minimal-Standards erfüllen. Easy? Das ist Ansichtssache: 50 Prozent der genutzten Textilien der Marken müssen zertifiziert, organisch, upgecycelt oder recycelt sein, unverkaufte Kleidung darf nicht zerstört werden und das Set-Design für die Shows muss komplett ohne Abfall auskommen. Und keine Angst: Nach 2023 hört Kopenhagen nicht auf, an mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu arbeiten. Der Plan bis 2025 ist bereits in Arbeit. Braucht wirklich jemand noch andere Gründe, um sich etwas mehr an den Skandinaviern zu orientieren?