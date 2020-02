Cool Cat Lizzie und das It-Piece Steppjacke

Die Queen ist die Urmutter aller Influencer

Die Kopenhagen Fashion Week ist bekanntlich ein Indikator für die frischesten Trends. Wer in der Mode was auf sich hält, steht hier posierend auf der Strasse rum. Das hat Elizabeth II nicht nötig – die trägt den Look des Winters nämlich so selbstverständlich wie kaum eine andere. Wir hören sie leise eine Kampfansage flüstern: Step(p) up to the game, Blogger!