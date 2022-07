Das Tuch ist zudem die Alternative für all diejenigen, die Hüte albern finden. Die muss man ja irgendwie niederzwingen und zu seinem Ding machen. Gleiches gilt für den Bucket Hat. Nun hat das Kopftuch auch was Nostalgisches. Ach was sag ich, nicht nur das Kopftuch, das Foulard an sich! Das throwt uns nämlich diesen Sommer back in sämtliche erstrebenswerte Situationen. So hockt es auf unseren Häuptern und schützt den Scheitel vor Sonnenbrand und schwindelerregender Überhitzung oder beamt uns um den Oberkörper geknotet direkt an den Strand. Oder auf einen blinkenden Dance Floor. Und schwupps, sind wir meilenweit von der Politik entfernt. Bekommt doch mal den Kopf frei – nur Tücher dürfen drauf bleiben.