Die Dampfwalze

Zum Aufwärmen joggen wir eine Minute durch das Wasser. Das Wasser sollte dazu mindestens bis zum Bauchnabel und maximal bis zur Brust reichen. Nun stosst ihr euch bei jedem Schritt mit den Füssen vom Boden des Bassins ab und zieht die Knie in einer kraftvollen Bewegung nach oben. Die Arme sind angewinkelt und schwingen dynamisch mit. An Land könnte man die Übung mit «High Knees» vergleichen, also Sprinten an Ort und Stelle.