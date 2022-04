Darum ist Queen Elisabeth immer so farbig angezogen

Einleuchtend, oder? Schliesslich ist die Queen an offiziellen Anlässen – wie der eigentlich jährlichen «Trooping the Colour»-Parade anlässlich ihres Geburtstags – stets von tausenden Fans und Schaulustigen «umzingelt». Da hat ein Zuschauer*innen aus den letzten Reihen schon mal schlechte Karten. In all dem Getümmel eine Dame im beigefarbenen oder mausgrauen Kostüm erspähen? Schwierig. Einen limettengrünen Mantel samt passendem Hut mit Blumendeko sieht man dagegen aus noch so weiter Entfernung. Schade, dass das Geburtstagskind dieses Jahr aus gegebenen Umständen auf ihre Feier verzichten muss.