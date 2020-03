Die Story hinter dem berühmtesten Minikleid ever

«Ich war nicht überzeugt, dass es speziell genug für diesen grossen Anlass ist.» Also sorgte Ginger Spice selbst dafür, dass ihr Outfit spektakulär genug für die Brit Awards wurde. Sie liess ihre Schwester ein Geschirrhandtuch mit der britischen Flagge auf die Vorderseite des Kleids nähen (Side Note: Wenn ein Küchenhandtuch gross genug ist, um die komplette Front eines Outfits abzudecken, könnt ihr euch vorstellen, WIE knapp Geris Look wirklich war). Das Ergebnis zeigte sie stolz ihrer Stylistin – und wurde prompt enttäuscht. Zu diesem Zeitpunkt war die britische Flagge nämlich alles andere als ein Kultdruck. Sie galt vor allem als Symbol einer rechtsradikalen Gruppe, der «National Front», die die Fahne zusammen mit dem Hitlergruss gerne bei ihren Märschen zeigte. Doch Geri liess sich nicht entmutigen, stickte noch ein Peace-Zeichen auf die Rückseite des Kleides, sprühte ein Paar Go-Go-Boots mit rotem Autolack an – und hüpfte auf die Bühne. Ihr Look sorgte am nächsten Tag im ganzen Land für Schlagzeilen.