Doch bis dorthin war es ein langer Weg. Ein schmerzhafter, wie ein neues Buch ihrer Mutter Malena Ernman zeigt. In «Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis», das am 5. März im Penguin Verlag erscheint und aus dem ein Vorabdruck in der englischen Zeitung «Guardian» publiziert wurde, beschreibt sie den Kampf ihrer Tochter gegen Depressionen, Essstörung und Angstzustände.