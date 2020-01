Diese Sport-BHs sind die richtigen für eure Boobs

Es fing schon zu Teenager-Zeiten an und bis heute hat sich nicht viel geändert: BHs zu shoppen war, ist und bleibt ein Struggle. Das gilt für alle Arten der Alltags-Unterstützer – ganz besonders aber für die, die uns bis ins Training begleiten. Es ist schon ohne Schweiss am ganzen Körper schwer genug, in sie hinein und wieder herauszukommen. Und selbst, wenn sie in der Kabine noch gut sitzen: Wie das letzten Endes während des Workouts aussieht, ist nur schwer zu sagen. Jumping Jacks, Squats und Burpees sind in den meisten Ankleiden nur schwer durchzuführen.