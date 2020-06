Leckere Alternativen zur 08/15-Pasta

Konjak

Nicht zu verwechseln mit Cognac. Nö, mit Weinbrand hat das hier nichts zu tun – wir sprechen von der asiatischen Konjakwurzel (auch Teufelszunge genannt), aus dessen Mehl sich eine kalorien- und kohlenhydratarme Alternative zur 08/15-Pasta herstellen lässt. Die ist nicht nur in einer Minute gekocht, sondern eignet sich auch noch für so ziemlich jede der heutzutage so zahlreichen Ernährungsweisen. Will heissen: Die Konjak-Nudeln sind fettfrei, glutenfrei, basisch und dabei reich an löslichen Ballaststoffen.

Geschmack: Die Konjak-Nudeln selbst sind so gut wie geschmacksneutral, nehmen die Aromen von Saucen, Pesti, Kräutern und Gewürzen aber dankbar und durstig an.