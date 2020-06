Die Farbe Lila macht den Sommer bittersüss

So sprach Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der sich auch der Farbenlehre widmete, Lila den «Schrecken des Weltuntergangs» zu, während Expressionist Wassily Kandinsky ein gutes Jahrhundert später sinnierte, Violett habe «etwas Krankhaftes, Erlöschtes, etwas Trauriges an sich». So steht das zarte Farb-Pflänzchen für Einsamkeit, sexuelle Frustration und Verlust ebenso wie für Mystik, Kreativität und Ruhe. Schliesslich haben wir alle schon besonnen an einem duftenden Lavendel-Strauch geschnuppert. Simon Porte Jacquemus pflanzte die künstlerischen Ergüsse seiner Frühjahr/Sommmer-Kollektion 2020 gar in ein ganzes Feld der pastellfarbenen Heilpflanze.