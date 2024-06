Was macht dieser Ruck-Zuck-Zaubertrank aus der Sprühflasche?

Im Kampf gegen blasse Frühlingshaut aktivieren Bräunungsbeschleuniger die natürliche Melanin-Produktion der Haut. Melanie, was? Nee, Melanin! Das ist ein Pigment, das beim Menschen für die Färbung der Haut verantwortlich ist. Bräunungsbeschleuniger erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut, das UV-Licht kann intensiver arbeiten. Im Grunde wirkt das magische Mittel wie ein Anti-Sonnenschutzmittel: Es schirmt die Haut nicht vor den gleissenden Sonnenstrahlen ab, sondern macht sie umso empfindlicher. Drum gilt: ohne Sonnencreme kein Bräunungsbeschleuniger! Wir wollen schliesslich braun (nicht rot) werden und die Haut trotz beneidenswerter Bräune keinem unnötigen Hautkrebsrisiko aussetzen. Wer auf Nummer sicher gehen will, investiert in ein kombiniertes Produkt, das Sonnenschutz und Beschleuniger vereint.