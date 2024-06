Das Lesen in der Öffentlichkeit kann mitunter auch gefährlich werden. Einmal las ich in einem Dorf auf Sardinien Kafkas «Amerika», seinen ersten und wohl unbekanntesten Roman. Ein Buch nah am Wahn. Man verirrt sich darin in Gängen und Intrigen wie der Held. In der Lektüre spürte ich eine weitere Irritation, eine von aussen: Eine Frau schaute mich, der da im Freien las, böse an. Ich fiel in ihre Augen. Sie sog mich in ihr höhnisches Hirn. Ich bekam Angst, klappte das Buch zu, stand auf und fuhr mit dem Ciao davon.