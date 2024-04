Kultrestaurant Kronenhalle wird 100 Jahre alt

(Erfolgs-)Rezepte für die Ewigkeit

Jedenfalls wohnt den Gerichten, die seit je die gleichen sind, ein eigenartiger Zauber inne: Beim Essen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, ja, jeder Bissen trägt Erinnerungen an frühere Besuche in sich: Das letzte Mal, als mich Bruno Ganz für ein Gespräch über «Heidi» einlud, nahm er den Randensalat und Sashimi und erzählte voll Konzentration von seiner nächsten Filmrolle. Ich dankte ihm noch, weil er mich nach seiner letzten Premiere am Schauspielhaus an den Tisch gewinkt hatte, wo die Pariser Diva Emmanuelle Seigner beim Robespierre, dessen dünn geschnittene Scheiben passend an die Guillotine der Französischen Revolution erinnern, mit ihren wunderschönen Lippen sehnsüchtig seufzte: «Ach, gäbe es doch in Paris noch so stilsichere Brasserien wie «cette ‹Kchrohhnenallee›».