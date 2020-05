Das Haar wehte, die Augen strahlten, der Stoff flatterte – Als Königin Letizia von Spanien unlängst einen ihrer öffentlichen Auftritte absolvierte, schien plötzlich eine warme Sommerbrise aufzukommen, die all das Rest-Grau des Winters hinwegfegte. Letizia, die stets weiss, wie sie den heisstesten Sch**** (sorry, wir sind hier mit Adeligen unterwegs) für den perfekten Anlass auf seriös dreht, erschien in einem Hemdkleid mit knospendem Blumenprint. Auch dieses Mal hatte die Gute wieder alles im Griff: Die Midilänge lässt die Spanierin angezogen und elegant wirken. Es ginge für Unsereins also auch als pudrige Büro-Variante durch – post-Lockdown, versteht sich. Der Stilbruch, der einem gelungenen Look nie fehlen darf, entsteht durch coole Elemente wie dem klassischem Hemdkragen und die verspielten, floralen Akzente.