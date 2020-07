Selbst die Royals twinnen gern

«Hast du gesehen? Die hat das gleiche Kleid an wie du letzte Woche!» Wir wissen nicht, ob diese Konversation zwischen Kate, Meghan oder Letizia und einer ihrer Anvertrauten so stattgefunden hat – wir halten aber fest, dass es zumindest theoretisch durchaus möglich wäre. Denn ja, sogar Royals kupfern ab und an mal bei ihren Kolleginnen ab. Sogar öfter, als den meisten von uns bewusst ist. Oder hattet ihr gemerkt, dass das Blumendress, das Kate 2019 an der Chelsea Flower Show trug, auch 2018 schon einen Auftritt an der Royal Wedding von Meghan und Harry hatte? Da steckte allerdings nicht sie selbst darin. Namensvetterin Katherine, Herzogin von Kent, erschien in darin zur Feier. Mit Turnschuhen und Perlenketten stylte die 87-Jährige(!) den Look sogar noch eine Spur cooler.