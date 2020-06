Ihr glaubt nicht, wo Gänseblümchen überall wachsen

Das Gänseblümchen macht alles richtig: Es blüht von Februar bis November, somit quasi nur in den angenehmen Monaten, streckt sein Blütenkörbchen immer der Sonne entgegen und schliesst den Laden sowohl bei Anbruch der Nacht, als auch bei schlechtem Wetter. Gäbe es das florale Äquivalent zum Sprit Animal – vom Lifestyle des «Bellis perennis» fühlen wir uns mehr als abgeholt. Vor allem jetzt, wo wir uns wochenlang in Selfcare geübt haben, wieder die grosse Freiheit spüren, aufs Land fahren, Gemüse selbst anbauen, über bunte Wiesen rennen, unsere Blumen selbst pflücken und die auf dem Holztisch mit grober Leinen-Tischdecke arrangieren.

Nach der Krise folgt die Rückbesinnung aufs Archaische. Wir denken an unsere unbeschwerte Kindheit, in der wir einen butterweichen Gänseblümchen-Kranz nach dem nächsten flochten und Entscheidungen anhand vom Blütenblätter-Orakel fällten: Da wurde emsig abgezupft und abwechselnd mit Ja und Nein abgezählt. Liebt mich denn der Boy aus der 1b oder nicht? Möchte ich ein Glace? Kommt nein raus, nehme ich die Gummischlange.

Genau dieses zwanglose Gefühl wollen wir jetzt zurück und holen uns die niedlichen weissen Blümchen wieder ganz nah ans Herz. Der Dünger: kitzelnde Summer Vibes.

Sträusslein, pflück dich: Gänseblümchen, Margerite und Kamille als wildes Bouquet