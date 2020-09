Infektionsrisiko senken: Das kann helfen!

Wir wissen alle, wie wichtig eine gute Hand­hygiene und Abstandhalten sind, wenn wir uns und andere vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen wollen. Das sind zielfüh­rende Massnahmen, um die Epidemie zu dämp­fen und so das Gesundheitssystem zu entlasten. Um die Schwere des Krankheitsverlaufs zu beeinflussen, stehen uns jedoch noch weitere Massnahmen zur Verfügung: Einen wesentli­chen Beitrag leisten können nämlich auch eine bewusste Pflege des Rachenraums sowie alles, was die Selbstreinigungskräfte der Atemwege unterstützt. Je mehr sich das Virus bei uns ausbreitet, desto weniger lässt sich verhindern, dass wir mit ihm in Berührung kommen, und desto wichtiger wird es sein, dass möglichst wenige der Viruspartikel in die Lunge gelangen und dort Entzündungsreaktio­nen hervorrufen.



Unser Körper bekämpft Viren generell nicht nur mit spezifischen Antikörpern, sondern nutzt noch eine ganze Reihe weiterer Abwehrmechanismen, die unspezifisch und da­her bereits beim ersten Kontakt selbst mit einem neuen Erreger wirken. Ein Blick in die Biologie hilft, diese körperei­genen Mechanismen zu nutzen und zu fördern: Was geschieht auf der Reise des Coronavirus durch den Körper, bevor es die Zellen befällt? Nach dem gegenwärtigen Wissensstand ver­breitet sich das Coronavirus vor allem über Tröpfchen. Das geschieht, wenn eine infizierte Person von kleinsten Wassertröpfchen umge­bene Viren ausatmet und ein weiterer Mensch in seiner Nähe diese gleich wieder einatmet. Diese Tröpfchen bleiben entweder an den Schleim­häuten der Nase, des Rachenraums oder an den Wänden der Luftröhre und Bronchien haften.



Damit sich das Virus vervielfältigen kann, muss es dort eine Schleimhautzelle befallen. Dieser Schritt erfordert Zeit. Dabei multipliziert das Virus seine genetische Information, stellt eine grosse Menge neuer Viruspartikel her und lässt die Wirtszelle platzen, wodurch die Virus­partikel freigesetzt werden. Über mehrere Ver­mehrungszyklen kann sich das Virus so weiter in den Atemwegen bis tief in die letzten Verzwei­gungen der Lunge ausbreiten.