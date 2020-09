5 Und jetzt: Zeitlupe

The Show must go on? Quatsch. Jetzt muss weder gestöhnt noch heiss ausgesehen werden. Beim Slowgasm bewegt man sich am besten kaum, beobachtet aber den eigenen Körper. Spürt ihr eure Atmung? Euren Herzschlag? Die Berührungen und die Muskeln im Beckenboden? Wenn die Erregung einen fast zum Bersten bringt, darf man langsam schneller werden und die Bewegungen intensivieren. Das ist durchaus fordernd. Erlösung gibt es erst dann, wenn man es kaum noch aushält und sich die Vaginalmuskeln pulsierend zusammenziehen.