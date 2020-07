Was zur Hölle ist eine depressive Vagina?

Was können wir dagegen tun?

Keine Sorge, eine depressive Vagina ist keine Krankheit und auch nicht unheilbar. Tastet euch einfach langsam wieder ran – wortwörtlich, denn nach längerer Sexpause sind wir dort ganz schön empfindlich – und findet zurück in euren Flow. Alleine, mit Tool und/oder mit Partner*in. Es kommt nämlich nicht aus das Wie, sondern vor allem auf die Stimulation an sich an. Mit etwas Geduld kommt also ganz sicher bald wieder alles in Wallungen, von Depression keine Spur mehr.