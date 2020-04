Was hilft bei Scheidentrockenheit?

Wenns da unten nicht mehr rund läuft, liegt die Ursache häufig an einem gestörten Hormonhaushalt – und der kann wiederum durch die Einnahme der Antibaby-Pille oder während der Schwangerschaft aus dem Gleichgewicht geraten. Was wirklich der Grund für eine trockene Scheide ist, hängt also immer von der aktuellen Lebenssituation ab. Und vielleicht stecken auch alltägliche Produkte wie Tampons dahinter … schon mal daran gedacht? Wenn nicht, solltet ihr die folgenden Dinge unbedingt beachten, weglassen oder ändern:



(Und wenn sich das Problem dann noch immer nicht wieder einpendelt, hilft euch der Rat eurer Frauenärztin garantiert weiter. ♥)