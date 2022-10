Nur auf sexy Lingerie setzen

Die French-Girls wissen es schon lange: Baumwoll-Slips sollten in unserer Unterwäsche-Schublade einen viel höheren Stellenwert einnehmen. Im Gegensatz zu Synthetikfasern ist das Naturmaterial atmungsaktiv und sorgt so für die richtige Belüftung im empfindlichen Intimbereich. Kleiner Tipp am Rande: Wenn wir allein zuhause sind, ist keine Unterwäsche ab und an die beste Unterwäsche.