Lasst uns über den G-Punkt sprechen, bitte

Aber es ist doch so: Was dich zum Höhepunkt katapultiert, kann sich für mich wie unangenehmes Geschrabbel anfühlen. Was mich meinen Körper verlassen und auf Lust-Wolke 7 schweben lässt, kann bei dir nicht mehr als ein unbeeindrucktes Gähnen auslösen. Jede Vagina tickt und fühlt eben anders, sieht anders aus und hat ihre ganz eigenen brodelnden Geysire, die nur darauf warten, zum Ausbruch gebracht zu werden. Wo die liegen? Das weiss keine Packungsbeilage. Die muss man in hingebungsvoller Kleinstarbeit suchen, finden und dann mit Liebe und Zuneigung überschütten. Das Feuerwerk kann vorne links, oben rechts, gaaanz weit hinten, überall oder hauptsächlich an der Klitoris lauern. Oder eben zufällig an der oberen, vorderen Scheidenwand.

Entscheidend ist: Ihr habt Spass und verspürt Lust, kennt euren eigenen Körper und sucht nicht ein Leben lang nach einem (von Männern erfundenen) Mythos, der bis heute nicht wissenschaftlich belegt werden konnte.