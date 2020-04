S.O.S. – Die Kondome werden knapp

Fällt jetzt unser liebstes Quarantäne-Hobby flach?

Echt jetzt? Jetzt, wo unsere Nerven eh schon nur noch am seidenen Faden hängen, munkelt man, es gäbe schon bald einen Mangel an Kondomen. Wer jetzt vor Wut ins Laken beissen will: Halt, stopp! Es scheint, als gäbe es da ein loderndes Licht am Ende unseres Lust-Tunnels ...