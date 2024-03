Mythos III: Diese eine Stellung bringt alle um den Verstand

Klar, da hat jede ihre Lieblingsposition. Wer gern Sex hat, weiss, was es braucht, damit man bekommt, was man will. Knapp ein Viertel der Befragten schwört auf die Reiterposition, ein weiteres Viertel auf die gute alte Missionarsstellung. «Es kommt darauf an, welche Reize am ehesten zum Ziel führen. Frauen, die vor allem an Klitoris und Vulva erregbar sind, kommen also wirklich am besten in der Reiter- oder Missionarsstellung, da so am ehesten ihre Klitoris an seinem Schambein reibt. Viele Frauen mögen es aber auch von hinten oder seitlich, da sie ihn so an der G-Fläche spüren und zusätzlich die Hände frei haben, um sich selbst zu berühren», so Schiftan.